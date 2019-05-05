У Росії не виключають можливість виходу із конвенції про захист прав людин

У Росії не виключають можливості виходу країни з Європейської конвенції з прав людини та Ради Європи, якщо не вдасться знайти компроміс.

Постпред Росії при Раді Європи Іван Солтановський в інтерв'ю "РИА Новости" заявив, що у Москві не шкодують, що свого часу вступила до Ради Європи.

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За його словами, вони отримали "радоєвропейський досвід" допоміг "модернізувати російську правову систему, гуманізувати судочинство і пенітенціарну систему", інтегрувати російську освіту в європейську систему.

Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія та конгрес місцевої та регіональної влади Європи. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Зараз у Кремлі розглядають всі варіанти розвитку подій, у тому числі з точки зору їх зовнішньополітичних наслідків як для Росії, так і для міжнародних відносин на Європейському континенті.

Тим часом у Міністерстві закордоних справ України заявили, що Рада Європи не повинна йти на поступки Росії, яка порушила норми міжнародного права і фінансово шантажує організацію. Про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 70-річчя з дня заснування Ради Європи.

Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм,

– зазначили в МЗС.

Раніше у Росії вже робили заяви про вихід з організації, якщо її права не відновлять до виборів генерального секретаря організації. А в Держдумі РФ заявляли, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила.

Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. На посаду генсека РЄ претендують четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністерка закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич. Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

Чому Росії немає у ПАРЄ? У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року.

Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.