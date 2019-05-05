15:42
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      У Росії не виключають можливість виходу із конвенції про захист прав людин

      322 Читать новость на русском
      Росія може вийти з Ради Європи
      Росія може вийти з Ради Європи / Фото з відкритих джерел

      У Росії не виключають можливості виходу країни з Європейської конвенції з прав людини та Ради Європи, якщо не вдасться знайти компроміс.

      Постпред Росії при Раді Європи Іван Солтановський в інтерв'ю "РИА Новости" заявив, що у Москві не шкодують, що свого часу вступила до Ради Європи.

      Читайте також: Росія прорахувалась, – Клімкін про провал Москви у ПАРЄ

      За його словами, вони отримали "радоєвропейський досвід" допоміг "модернізувати російську правову систему, гуманізувати судочинство і пенітенціарну систему", інтегрувати російську освіту в європейську систему.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія та конгрес місцевої та регіональної влади Європи. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      Зараз у Кремлі розглядають всі варіанти розвитку подій, у тому числі з точки зору їх зовнішньополітичних наслідків як для Росії, так і для міжнародних відносин на Європейському континенті.

      Тим часом у Міністерстві закордоних справ України заявили, що Рада Європи не повинна йти на поступки Росії, яка порушила норми міжнародного права і фінансово шантажує організацію. Про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 70-річчя з дня заснування Ради Європи.

      Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм,
      – зазначили в МЗС.

      Раніше у Росії вже робили заяви про вихід з організації, якщо її права не відновлять до виборів генерального секретаря організації. А в Держдумі РФ заявляли, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила.

      Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. На посаду генсека РЄ претендують четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністерка закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич. Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

      Чому Росії немає у ПАРЄ? У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року.

      Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      blog_ava
      Потужний циклон атакував Індію, є жертви: моторошні фото та відео
      сьогодні
      5269
      Теги: Новини Росії ПАРЄ Євросоюз Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 947
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сьогодні , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 2985
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 травня , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 травня , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 880
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      4 травня , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      30467
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук