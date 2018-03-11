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У Росії не визнають номери "ДНР" на авто та вимагають змінити їх на українські, – ДПСУ

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Росія не визнає автомобільні номери так званих
Росія не визнає автомобільні номери так званих "Л/ДНР" / Фото з відкритих джерел

Представники Державтоінспекції Росії вимагають у мешканців окупованих територій замінити номерні знаки так званих "ДНР" і "ЛНР" на автомобілях на українські.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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Як відомо, 5 березня представники Державтоінспекції Росії зупинили главу "Гірницької районної адміністрації" окупованої Макіївки Сергія Голощапова в Ростові-на-Дону через використання номерів так званої "ДНР".

За інформацією українських прикордонників, вони отримали інформацію про те, що Голощалова на шляху з "ДНР" через КПВВ не пропустили працівники російської Державтоінспекції, які вимагали замінити номерні знаки "ДНР" на автомобілі на українські, а в разі непокори пригрозили штрафом і евакуацією автомобіля на штрафмайданчик.

"На жаль, страждати від цього цирку на "російсько-республіканській" арені продовжують саме українці, які проживають на тимчасово окупованій території України. Співробітники Держприкордонслужби неодноразово фіксували факти відмови російською стороною українцям в проїзді через пункти пропуску через наявність лише документів фейкових республік", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" вимагали від жителів окупованих територій замінити свої документи, стверджуючи, що з "республіканськими" паспортами потрапити в Росію буде набагато простіше, а український потрібен тільки якщо виникне необхідність поїхати в Україну.

"Будь-які документи, видані фейковими республіками не визнані ніким, навіть творцем даних незаконних формувань. Так, це театр абсурду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році російський президент Володимир Путін підписав указ "Про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", проте на практиці рішення так і не втілилося - паспорти "ДНР" і "ЛНР", як і інші документи, офіційно не визнають навіть у Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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