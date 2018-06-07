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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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У Росії немає жодної чесної гри, – українські військові звернулись до футбольних фанів

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Українські військові звернулись до футбольних вболівальників перед стартом ЧС-2018 у Росії
Українські військові звернулись до футбольних вболівальників перед стартом ЧС-2018 у Росії / Кадр з відео

14 червня у Росії стартує Чемпіонат світу 2018 з футболу. Українські військові з цієї нагоди записали відеозвернення до футбольних вболівальників, які мають намір стежити за перебігом світової першості на території РФ.

Відеозвернення полковника Сергія Собка, який є командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, з’явилось на Facebook-сторінці "Закарпатського Легіону".

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Росія використовує вашу любов до футболу, аби відбілити себе, аби всім здалося, що це нормальна, цивілізована, відкрита для світу країна. Насправді – це брехня! Цинізму Росії немає меж. Вона продовжує брехати, вбивати і знущатись над людською гідністю.Поки ви будете дивитися футбольні матчі, вона продовжить вбивати українців на Донбасі, як вона робить це щотижня, щодня вже п’ятий рік поспіль, розв’язавши там безпідставну і підлу війну проти України. Вона продовжить брехати, що не має стосунку ані до збиття "Боїнга" МН17, ані до вбивств критиків Кремля і журналістів за кордоном, що її військ немає в Україні та Сирії, що вона не втручається у вибори в інших країнах,
– йдеться у зверненні.

Полковник Собко нагадав про майже 70 українців, яких незаконно утримують в російських тюрмах, і голодування українського режисера Олега Сенцова, який відмовляється від їжі вже понад три тижні.

"Олег голодуватиме навіть тоді, коли ви будете насолоджуватись футболом, бо думає, що його смерть – єдиний шанс привернути увагу світу до справжньої сутності репресивної та тоталітарної Росії", – наголосив командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Ідентичне звернення Сергій Собко записав англійською.

Чемпіонат світу з футболу 2018 триватиме у Росії з 14 червня до 15 липня. МЗС України застерігає українців від поїздок на світову першість на територію країни агресора. МЗС Польщі попередило своїх громадян про загрозу терактів під час ЧС-2018 у Росії.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Збройні Сили України Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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