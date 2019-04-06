У Росії очікують на "референдум" про приєднання Білорусі: улюблений ресурс Суркова назвав дату
Російський Telegram-канал “Незигар", який часто цитує речник Путіна Дмитро Пєсков, переконує, що восени на Росію та Білорусь очікує об’єднання.
Як пишуть представники ресурсу з посиланням на джерела, Конституційний акт так званої "Союзної держави", яку створює Росія та Білорусь, вже є технічно готовим.
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"Проект може бути вже восени винесено на референдум. Можливий термін проведення – 8 вересня 2019 року. Це буде єдиний день голосування в Росії і парламентських виборів у Білорусі", – мовиться у дописі.
Також у Telegram-каналі зазначили, що таке об’єднання буде таким собі "Кримом 2.0", але у м’якому варіанті.
Чутки про можливість проведення референдуму за конституційним актом Союзної держави Росії і Білорусії є пов'язаними, зрозуміло, з пошуками сценарію вирішення "проблеми-2024" – як Володимир Путін зможе піти та водночас залишитися. У цьому варіанті, перейшовши на посаду президента Союзної держави, що видається доцільним, якщо не за юридичного, то за фактичного об'єднання двох країн. З запровадженням посади президента, створенням спільного уряду (хоча б з основних міністерств), представницького органу влади (парламенту), переходом на єдину валюту тощо. Тобто мовиться про комплексне рішення – інакше такий президент може перетворитися на "англійську королеву,
– пише журналіст Олексій Макаркін, чий допис перепостили на "Незигар".
Також на ресурсі можна почути думку, що загалом є два варіанти вирішення проблеми-2024 для Путіна: нова держава (з включенням туди Білорусі, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії) з новою Конституцією, або ж невеликі зміни в Конституцію лише під Господаря Кремля.
Що відомо про Telegram-канал "Незигар"? Його адміністратори та журналісти намагаються залишатися анонімними. Проте є інформація, що за ресурсом стоїть, журналіст і письменник Михайло Зигарь, що свого часу був головним редактором російського опозиційого телеканалу "Дождь" і у 2017 році був модератором на дебатах між Олексієм Навальним і окупантом Донбасу Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Сам канал спеціалізується на навколовладних інтригах у Росії. За інформацією ЗМІ, "Незигар" також поширює вигідні Кремлю інформаційних вкиди на тему взаємин з офіційним Мінськом. Приділяють тут увагу і подіям в Україні.
Яка інформація про Україну з'являється на "Незигар":
Останнім часом почали ширитися чутки про створення так званої Союзної держави Росії та Білорусі. У Кремлі переконують, що у поглибленні спорідненості Мокви та Мінська жодних сумнівів немає. Також РФ називає Білорусь своїм союзником. Натомість після заяв білоруського лідера Олександра Лукашенка до усіх цих запевнень з боку Кремля виникають питання. До прикладу, він наголошував, що Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.
Що таке Союзна держава? Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовуватимуть. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Документ набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.
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