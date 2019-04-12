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      У Росії оголосили Анатолія Гриценка в розшук

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      У Росії оголосили Анатолія Гриценка в розшук
      У Росії оголосили Анатолія Гриценка в розшук / Фото з відкритих джерел

      Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка. Росія звинувачує його в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ.

      До Басманного суду Москви надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на прес-секретаря суду Юнону Царьову.

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      За словами Царьової, Гриценку заочно пред'явлено звинувачення за публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в мережі Інтернет.

      Анатолій Гриценко брав участь у чергових виборах президента України. У першому турі він набрав 6.91% голосів.

      Що відомо про Анатолія Гриценка?Анатолій Гриценко був міністром оборони України (2005–2007), народним депутатом України VI і VII скликань, головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (VI скликання), головою політичної партії "Громадянська позиція" та полковником запасу. Більше про Анатолія Гриценка читайте у статті.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Кримінальні новини Анатолій Гриценко
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