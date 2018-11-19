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      У Росії патрульні загасили пожежу сніжками, їх хочуть нагородити

      311 Читать новость на русском
      Патрульних за "героїзм" планують нагородити
      Патрульних за "героїзм" планують нагородити / meduza.io

      У російському Красноярському краї двоє співробітників Управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії з креативом підійшли до гасіння пожежі.

      Під час патрулювання вони помітили задимлення у гаражі, пише Meduza.

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      Аби вогонь не встиг перекинутись на сусідню будівлю, правоохоронці вирішили не чекати на пожежників і загасити полум'я своїми силами. 

      Вони попередили мешканців навколишніх домівок про пожежу і разом з добровольцями взялися закидувати сніжками двері гаражу та паркан, аби не дати вогню розповсюдитись. 

      Причиною загоряння стало замикання проводки в авто, що стояло у гаражі. 

      Після такої "винахідливості" російських ДАІшників вирішили нагородити. Та про нагородження тих, хто їм допомагав, не повідомляється. 

      Теги: Курйозні новини Новини Росії Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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