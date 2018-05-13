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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії під час підготовки до ЧС-2018 робочі випадково замурували жінку в її помешканні

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У Росії під час підготовки до ЧС-2018 робочі випадково замурували жінку в її помешканні
У Росії під час підготовки до ЧС-2018 робочі випадково замурували жінку в її помешканні / m.progorodnn.ru

Курйозний випадок трапився у Нижньому Новгороді. Там робочі випадково замурували жінку під час виконання ремонтних робіт до Чемпіонату світу з футболу, який цьогоріч відбудеться у Росії.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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У Нижньому Новгороді дорожні робітники помилково замурували єдиний вхід до житлового будинку на вулиці Канавінського разом із господаркою дому, яка перебувала всередині.

Як пишуть у виданні, працівники поспішали завершити благоустрій міста перед Чемпіонатом світу з футболу. В результаті вони не звернули уваги на те, що рівень дороги піднявся вище порога хвіртки. Через це відкрити залізні ворота у двір будинку виявилося неможливим.

Господар дому в момент укладання асфальту був на роботі, а його дружина займалася справами у дворі. У підсумку вони опинилися по різні боки паркану. Повідомляється, що в такій ситуації вони змушені перебувати вже кілька днів. При цьому спілкуватися їм доводитися тільки по телефону, а продукти чоловік перекидає дружині через паркан.

До чого дійшов маразм в цьому місті, що людей в їхній оселі замуровують, заради того, щоб отримати гроші, щоб швидко зробити роботу,
– поскаржився журналістам господар замурованого будинку Іван.

Чоловік звернувся за допомогою до адміністрації району, де йому пояснили ситуацію: нібито дорожники укладали асфальт пізно ввечері і в темряві просто не помітили хвіртку. Виправити непорозуміння Івану пообіцяли найближчим часом.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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