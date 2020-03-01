У Росії під час святкування Масляної на центральній площі села увімкнули порно: курйозне відео

Справжнє розчарування чекало мешканців російського села Михайлівка Приморського краю, які прийшли отримати традиційні бліни з лопати – замість халявного частування їх намагалися "нагодувати" порно-роликом, який увімкнули на великому екрані сільської адміністрації.

Про таке незвичне святкування Масляної повідомляє "Комсомольська правда".

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Подвиг неназваного жартівника не залишився непоміченим і відео з "народного свята" опублікували у мережі. Справжнього колориту ролику додає коментатор, який і знімає відео. Він неабияк підіймає настрій своїми вигуками "адміністрация жгьот", "маслєєєєніца" і "є-го-го".

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Як то кажуть, одним сексом ситий не будеш, але і блінами не натр*хаєшся. Схоже, так вирішили і правоохоронці, тож відкрили кримінальну справу.

За незаконне виготовлення і обіг порнографічних матеріалів винуватцю загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін до шести років.

У регіональному управлінні Слідчого комітету Росії пояснили, що поки невідомий зловмисник незаконно отримав доступ до комп'ютера, який мав вихід до екрану на будівлі сільської адміністрації.

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