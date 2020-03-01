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      У Росії під час святкування Масляної на центральній площі села увімкнули порно: курйозне відео

      - Читать новость на русском
      Жартівнику, який під час Масляної показав порно у Росії, загрожує до 6 років за ґратами / скріншот

      Справжнє розчарування чекало мешканців російського села Михайлівка Приморського краю, які прийшли отримати традиційні бліни з лопати – замість халявного частування їх намагалися "нагодувати" порно-роликом, який увімкнули на великому екрані сільської адміністрації.

      Про таке незвичне святкування Масляної повідомляє "Комсомольська правда".

      До слова: Порівняв цивільних дружин із "безкоштовними повіями": що відомо про скандал у РПЦ

      Подвиг неназваного жартівника не залишився непоміченим і відео з "народного свята" опублікували у мережі. Справжнього колориту ролику додає коментатор, який і знімає відео. Він неабияк підіймає настрій своїми вигуками "адміністрация жгьот", "маслєєєєніца" і "є-го-го".

      Під час святкування Масляної у Росіїї на великому екрані увімкнули порно: дивіться відео

      Як то кажуть, одним сексом ситий не будеш, але і блінами не натр*хаєшся. Схоже, так вирішили і правоохоронці, тож відкрили кримінальну справу.

      За незаконне виготовлення і обіг порнографічних матеріалів винуватцю загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін до шести років.

      У регіональному управлінні Слідчого комітету Росії пояснили, що поки невідомий зловмисник незаконно отримав доступ до комп'ютера, який мав вихід до екрану на будівлі сільської адміністрації.

      Село Михайлівка Приморського краю, де трапився курйоз: карта

       

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Масляна Порно Новини Росії Курйозні новини
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