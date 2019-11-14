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      У РФ студент влаштував розстріл в коледжі та наклав на себе руки: відео 18+

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      Амурський коледж будівництва і комунального господарства
      Амурський коледж будівництва і комунального господарства / www.bkst.ru

      У російському місті Благовєщенськ 19-річний студент влаштував стрілянину в Амурському коледжі будівництва і комунального господарства з мисливської рушниці по інших студентах, в результаті, загинула одна людина. Після цього хлопець скоїв самогубство.

      За інформацією проросійського видання ТАСС, ще три людини отримали поранення.

      До слова: Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію

      Відомо, що інцидент стався під час заняття. За інформацією джерел в екстрених службах, 19-річний хлопець почав стріляти після того, як його прогнали з аудиторії через запізнення. У МВС не виключають, що причиною інциденту міг стати конфлікт між учнями. 

      Коли на місце події приїхали поліцейські, студент відкрив вогонь у їхній бік, а тому ті почали стріляти у відповідь. Правоохоронцям вдалося заблокувати нападника в одній з аудиторій, аби вивести студентів і викладачів з будівлі. Тоді стрілок наклав на себе руки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Видео с места происшествия. По этическим причинам не выкладываем видео из аудитории, где застрелили молодого человека. На месте происшествия работает полиция, СК, ОМОН. ⠀ По предварительным данным, пострадавших – трое и один погибший. Самого стрелявшего пока не задержали. Есть версии, что он застрелился. На место ЧП прибыл ОМОН. #трагедия_благовещенск

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      За інформацією Lenta.ru, нападником був Данило Зацепін, який навчався в Амурському коледжі. Йому вдалось пронести до будівлі рушницю Іж-81, сховавши її під курткою. 

      стрілянина росія
      Ймовірний нападник Данило Зацепін

      До слова, 17 жовтня 2018 року в окупованому Керчі 18-річний студент влаштував вибухи та стрілянину по людях у політехнічному коледжі. Внаслідок інциденту загинули 20 людей, ще понад 50 осіб зазнали поранень. Сам стрілок після розстрілу наклав на себе руки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. По не подтвержденной информации один человек убит и один ранен. Сейчас на месте работает полиция и экипажи скорой. Видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

      A post shared by Криминал. Благовещенск (@kriminal.blg) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А вот и пострадавшие учащиеся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.По нашей информации один из студентов открыл стрельбу из дробовика. В Благовещенске утром началась стрельба по адресу Шевченко — Красноармейская. Видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

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      Утром в Благовещенске в колледже АКСЖКХ произошла стрельба. Как стало известно утром один из студентов пришел на пару и спросил у ребят одногрупников хотят ли они жить? Его послали подальше. Он вернулся в середине пары с ружьем. Выкинул из аудитории педагога после чего открыл стрельбу. В результате одного убил, двух ранил. Одному парню удалось выпрыгнуть из окна 3 этажа. Нападавший позже застрелился. Фото и видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

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      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Жертви Стрілянина Діти і неповнолітні Кримінал Кримінальні новини
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