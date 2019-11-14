У РФ студент влаштував розстріл в коледжі та наклав на себе руки: відео 18+

У російському місті Благовєщенськ 19-річний студент влаштував стрілянину в Амурському коледжі будівництва і комунального господарства з мисливської рушниці по інших студентах, в результаті, загинула одна людина. Після цього хлопець скоїв самогубство.

За інформацією проросійського видання ТАСС, ще три людини отримали поранення.

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Відомо, що інцидент стався під час заняття. За інформацією джерел в екстрених службах, 19-річний хлопець почав стріляти після того, як його прогнали з аудиторії через запізнення. У МВС не виключають, що причиною інциденту міг стати конфлікт між учнями.

Коли на місце події приїхали поліцейські, студент відкрив вогонь у їхній бік, а тому ті почали стріляти у відповідь. Правоохоронцям вдалося заблокувати нападника в одній з аудиторій, аби вивести студентів і викладачів з будівлі. Тоді стрілок наклав на себе руки.

За інформацією Lenta.ru, нападником був Данило Зацепін, який навчався в Амурському коледжі. Йому вдалось пронести до будівлі рушницю Іж-81, сховавши її під курткою.



Ймовірний нападник Данило Зацепін

До слова, 17 жовтня 2018 року в окупованому Керчі 18-річний студент влаштував вибухи та стрілянину по людях у політехнічному коледжі. Внаслідок інциденту загинули 20 людей, ще понад 50 осіб зазнали поранень. Сам стрілок після розстрілу наклав на себе руки.