У РФ студент влаштував розстріл в коледжі та наклав на себе руки: відео 18+

Видео с места происшествия. По этическим причинам не выкладываем видео из аудитории, где застрелили молодого человека. На месте происшествия работает полиция, СК, ОМОН. ⠀ По предварительным данным, пострадавших – трое и один погибший. Самого стрелявшего пока не задержали. Есть версии, что он застрелился. На место ЧП прибыл ОМОН. #трагедия_благовещенск

A post shared by Новости Амурской области (@amur.info) on Nov 13, 2019 at 6:32pm PST