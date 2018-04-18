10:21
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
  • субота
    20°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії підліток влаштував різанину в школі

618 Читать новость на русском
Різанина у школі в російському місті Стерлитамак
Різанина у школі в російському місті Стерлитамак / Фото з вільних джерел

У російському місті Стерлитамак в школі №1 учень з ножом напав на вчителя та інших школярів.

За інформацією російських ЗМІ постраждала вчителька інформатики і дві учениці. Одна з учениць, рятуючись від нападника, вистрибнула з вікна другого поверху.

Читайте також: В американській в'язниці сталась кривава різанина, є загиблі

Сам нападник, за попередніми даними, вчиться у 9 класі – спробував накласти на себе руки. Всіх постраждалих, включаючи нападника, госпіталізували.

Незабаром після нападу в одному з класів школи почалася пожежа, всіх учнів евакуювали. Чи влаштував пожежу нападник, не уточнюється, але про таку версію пишуть у соцмережах.

У прес-службі регіонального управління слідчого комітету РФ заявили, що в школу, де сталося задимлення, виїхали слідчі. У республіканському мінохоронздоров'я підтвердили госпіталізацію чотирьох людей.

Про причини нападу нічого не повідомляється, але Ufa1 пише, що нападник навчався в спецкласі через затримки в розвитку.

Теги: Новини Росії Діти Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Де в Європі найбрудніше повітря: карта
сьогодні, 10:03 Де в Європі найбрудніше повітря: карта
243
Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
сьогодні, 08:48 Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
Народний проект 404
Скільки росіян готові вийти на протести: неочікувані дані
сьогодні, 08:30 Скільки росіян готові вийти на протести: неочікувані дані
1397
Facebook знову втрапив у скандал: соцмережу можуть оштрафувати на мільярди доларів
сьогодні, 10:05 Facebook знову втрапив у скандал: соцмережу можуть оштрафувати на мільярди доларів
233
Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
сьогодні, 08:00 Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
4177
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук