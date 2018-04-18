У Росії підліток влаштував різанину в школі
У російському місті Стерлитамак в школі №1 учень з ножом напав на вчителя та інших школярів.
За інформацією російських ЗМІ постраждала вчителька інформатики і дві учениці. Одна з учениць, рятуючись від нападника, вистрибнула з вікна другого поверху.
Читайте також: В американській в'язниці сталась кривава різанина, є загиблі
Сам нападник, за попередніми даними, вчиться у 9 класі – спробував накласти на себе руки. Всіх постраждалих, включаючи нападника, госпіталізували.
Незабаром після нападу в одному з класів школи почалася пожежа, всіх учнів евакуювали. Чи влаштував пожежу нападник, не уточнюється, але про таку версію пишуть у соцмережах.
У прес-службі регіонального управління слідчого комітету РФ заявили, що в школу, де сталося задимлення, виїхали слідчі. У республіканському мінохоронздоров'я підтвердили госпіталізацію чотирьох людей.
Про причини нападу нічого не повідомляється, але Ufa1 пише, що нападник навчався в спецкласі через затримки в розвитку.
Вибір редакції
-
У Держдепі пояснили, чому США досі не ввели нові санкції проти Росіїсьогодні , 10:06
-
"Буде багато шуму і все": в УПЦ МП прокоментували можливе створення єдиної церкви в Українісьогодні , 09:15
-
Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменіїсьогодні , 08:00