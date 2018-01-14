У Росії планували використати допінг для своїх футболістів під час ЧС-2018, – Daily Mail
У Росії планувалася підміна допінг-проб футболістів національної збірної під час домашнього чемпіонату світу, що відбудеться влітку 2018 року.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
"Росія планувала підміняти зразки сечі під час ЧС-2018, щоб футболісти збірної цієї країни могли безкарно використовувати допінг цього літа. Так само, як було на зимовій Олімпіаді в Сочі, за словами джерел, близьких до Григорія Родченкова, колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії", – мовиться у матеріалі видання.
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У матеріал наголошується, що ФІФА може серйозно покарати російську футбольну збірну.
ФІФА підходить до ЧС-2018, намагаючись вести розслідування і, можливо, покарати країну-господарку за те, що виглядає як найбільший допінговий скандал, який коли-небудь траплявся у футболі,
– зазначає видання.
"Це може привести до того, що російська команда залишиться без кількох гравців, і це, ймовірно, призведе до закликів усунути Росію від участі в домашньому чемпіонаті світу", – припустили автори матеріалу.
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