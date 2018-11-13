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      У Росії планують боротись із санкціями через "представництво Криму" в Брюсселі

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      Росія хоче відкрити "представництво" окупованого Криму в Брюсселі
      Росія хоче відкрити "представництво" окупованого Криму в Брюсселі / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі заявили про наміри наступного року відкрити в Брюсселі представництво окупованого Криму. Воно нібито має "просуватиме інтереси" півострова та боротись із санкціями.

      Про це повідомило російське видання "Известия".

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      Так, видання зазначає, що для цього має бути створена робоча група, яка займеться відкриттям організації в Брюсселі. До неї нібито увійшли європейські політики.

      Наразі немає інформації про конкретні юридичні дії у цьому питанні. Однак у виданні зазначають, що так зване "представництво" хочуть внести в реєстр лобістських груп у структурах ЄС.

      Як стверджує співголова V Ялтинського міжнародного економічного форуму Андрій Назаров, незаконну організацію планують відкрити у першій половині 2019 року.

      Організація буде мати офіційний лобістський статус на території ЄС. Це дозволить на законних підставах просувати інтереси Криму в Євросоюзі,
      – стверджує він.

      Зокрема, за даними видання, у робочу групу увійшов бельгійський депутат Філіп Девінтер. Він також заявив, що ініціатива "спрямована на подолання режиму санкцій".

      До слова, Президент України петро Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо статусу Криму. Голова дрежави наголошує, що такі зміни щодо кримськотатарського народу потрібні Україні, відтак проект розглянуть найближчим часом. 

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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