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      У Росії побили відомого репера Гуфа

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      Гуфа побили у Москві
      Гуфа побили у Москві / Фото з вільних мереж

      В ніч проти неділі, 28 жовтня, у Москві невідомі побили відомого російського реп-виконавця Гуфа (Олексія Долматова). Інцидент стався в одному з московських закладів.

      Про це повідомляє Telegram-канал 112.

      Зазначимо, що разом із репером у той момент перебувала грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А-Студіо" Кеті Топурія.

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      "Поліція за заявою Олексія Долматова (Гуфа) проводить перевірку, вирішується питання про порушення кримінальної справи. Поки так і невідомо, хто саме "напхав" Гуфу. Сам Долматов їх не знає. До відділу разом з Кеті вони дійшли чомусь майже через три години після бійки, о 2 ночі", – мовиться у повідомленні.

      Хто такий Гуф? Справжнє ім’я Олексій Долматов. Російський реп-виконавець, співзасновник і учасник групи CENTR. Співзасновник лейблу ЦАО Records, засновник лейблу ZM Nation. Володар премій RMA, Rock Alternative Music Prize та інших.

      Гуф є досить скандальним виконавцем. Так, він 7 років жив у Китаї, але йому довелося виїхати звідти через проблеми з наркотиками. Окрім того, у 2016 році Гуфові заборонили в’їзд в Україну через незаконні візити до окупованого Криму.

      Теги: LifeStyle Новини Росії Москва Музика
      Джерело: 24 канал
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