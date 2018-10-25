У Росії побудований за величезну суму стадіон розмило дощем: фото

У Росії невеликий дощ почав розмивати засипані схили під стадіоном "Волгоград Арена", який побудували до Чемпіонату світу з футболу за 16 мільярдів рублів. Місцеві кажуть, що рятувати підтоплені ділянки ніхто не поспішає.

Про це повідомляє місцеве видання "Волгоград онлайн".

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Жителі російського Волгограда розповідають, що поблизу горе-стадіону стоїть якась спецтехніка, однак активні роботи не проводяться.



Проблеми через дощ на російському стадіоні – не нові/ Джерело:v1.ru

При цьому у компанії "Стройтрансгаз", яка займалася будівництвом, заявляють, що розмита ділянка належить місту.



Місцеві жителі кажуть, що ніхто не споспішає рятувати ситуацію/ Джерело: v1.ru

Видання зазначає, що проблеми виникли значно раніше. Так, у день закінчення Чемпіонату світу Волгоград залило сильною зливою. Тоді ж найсильніше від дощу постраждав новий схил під стадіоном.

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Працювати над відновленням будівельники почали ще на початку серпня. Однак видання зазначає, що відтоді ситуація лише погіршилась.