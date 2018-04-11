У Росії почалося масове блокування домену Google

Роскомнадзор почав масове блокування технічного домену Google. Згідно з даними "Роскомсвободи", за рішенням Генпрокуратури заблокують 10 тисяч сайтів та IP-адрес.

Про це повідомляє lenta.ru.

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Відповідна постанова наглядового відомства була винесена ще 4 грудня 2015 року.

Найближчим часом можуть перестати частково або повністю відкриватися не лише ресурси Google, але і величезна кількість сайтів в Інтернеті, що використовують ресурси Google в якості елементів сайту,

– поділився IT-консультант Владислав Здольник.

У прес-службі Роскомнадзора пояснили, що блокування здійснюється у зв'язку з обмеженням доступу до додатка Zello.

"Його включення до реєстру заборонених ресурсів не повинно вплинути на роботу інших сервісів", – стверджують у відомстві.

Технічний домен googleusercontent.com використовується як для службового контенту компанії, так і для величезного числа сторонніх сайтів, на яких встановлені лічильники або компоненти Google.

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Інтернет-рацію Zello в Росії заблокували в квітні 2017 року. Американський сервіс не надав дані для включення до реєстру організаторів поширення інформації, як того вимагає російське законодавство.