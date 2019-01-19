У Росії погрожують США "зоряними війнами" у відповідь на нову стратегію протиракетної оборони

У Росії заявили, що нова американська стратегія подальшого розвитку системи протиракетної оборони доводить прагнення США "встановити військову першість" та загрожує гонкою озброєнь у космосі.

Про це повідомили у прес-службі російського відомства.

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Так, адміністрація Дональда Трампа має намір розширити потенціал протиракетної оборони для захисту США і союзників. Перш за все, мова йде про збільшення орбітального угруповання супутників для відслідковування пусків і траєкторії польотів ворожих ракет.

Зокрема, BBC пише, що у доповіді "Огляд політики у сфері протиракетної оборони" наголошують на необхідності розвитку новітніх технологій, які мають забезпечити оборону США на найближчі кілька десятків років. Серед них – бойові лазери, космічна система попередження про ракетний напад, винищувачі-перехоплювачі балістичних ракет і багато іншого.

Такі наміри Вашингтона і викликають особливу тривогу РФ. Там вважають, що це фактично дає зелене світло перспективі розміщення ударних засобів протиракетної оборони в космосі.

"Реалізація цих планів неминуче призведе до початку гонки озброєнь в космічному просторі", – стверджують у російському відомстві.

У МЗС РФ також додають, що наслідки для міжнародної безпеки будуть "дуже негативними".

Хотіли б закликати адміністрацію США схаменутися і все-таки відмовитися від настільки безвідповідальних спроб перезапустити на більш високому технологічному рівні добре відому рейганівський програму зоряних воєн,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ впевнені, що нова стратегія по ПРО "носить відверто конфронтаційний характер" і знову "демонструє прагнення США забезпечити безроздільне військове першість в світі". Окрім того, там вбачають у ній "можливість безкарно проводити військові операції на захист своїх інтересів у будь-якій точці земної кулі".

Нагадаємо, серйозні суперечки щодо озброєння між США та РФ тривають і на земному рівні. Так, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявила, що США мають намір розпочати вихід 2 лютого.