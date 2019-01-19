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      У Росії погрожують США "зоряними війнами" у відповідь на нову стратегію протиракетної оборони

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      У МЗС РФ заявили, що реалізація нової стратегії США призведе до гонки озброєнь в космосі
      У МЗС РФ заявили, що реалізація нової стратегії США призведе до гонки озброєнь в космосі / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявили, що нова американська стратегія подальшого розвитку системи протиракетної оборони доводить прагнення США "встановити військову першість" та загрожує гонкою озброєнь у космосі.

      Про це повідомили у прес-службі російського відомства.

      Читайте також: Ракетний конфлікт між Росією та США: у Німеччині озвучили вимоги до Путіна

      Так, адміністрація Дональда Трампа має намір розширити потенціал протиракетної оборони для захисту США і союзників. Перш за все, мова йде про збільшення орбітального угруповання супутників для відслідковування пусків і траєкторії польотів ворожих ракет.

      Зокрема, BBC пише, що у доповіді "Огляд політики у сфері протиракетної оборони" наголошують на необхідності розвитку новітніх технологій, які мають забезпечити оборону США на найближчі кілька десятків років. Серед них – бойові лазери, космічна система попередження про ракетний напад, винищувачі-перехоплювачі балістичних ракет і багато іншого.

      Такі наміри Вашингтона і викликають особливу тривогу РФ. Там вважають, що це фактично дає зелене світло перспективі розміщення ударних засобів протиракетної оборони в космосі.

      "Реалізація цих планів неминуче призведе до початку гонки озброєнь в космічному просторі", – стверджують у російському відомстві.

      У МЗС РФ також додають, що наслідки для міжнародної безпеки будуть "дуже негативними".

      Хотіли б закликати адміністрацію США схаменутися і все-таки відмовитися від настільки безвідповідальних спроб перезапустити на більш високому технологічному рівні добре відому рейганівський програму зоряних воєн,
      – йдеться у повідомленні.

      У МЗС РФ впевнені, що нова стратегія по ПРО "носить відверто конфронтаційний характер" і знову "демонструє прагнення США забезпечити безроздільне військове першість в світі". Окрім того, там вбачають у ній "можливість безкарно проводити військові операції на захист своїх інтересів у будь-якій точці земної кулі".

      Нагадаємо, серйозні суперечки щодо озброєння між США та РФ тривають і на земному рівні. Так, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

      4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявила, що США мають намір розпочати вихід 2 лютого.

      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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