У Росії помер у СІЗО утримуваний

У російському Санкт-Петербурзі у Слідчому ізоляторі №5, що на вулиці Арсенальній, у одній із камер виявили мертвим утримуваного.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу регіонального управління Федеральної служби виконання покарань Росії.

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Зазначається, що співробітники ізолятора провели реанімаційні заходи, але безуспішно.

За цим фактом триває службова перевірка.

Нагадаємо, нещодавно у медичній частині Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) загинув ув’язнений Олександр Полтавець. Раніше його виявили з ознаками черепно-мозкової травми. За попередніми даними, чоловіка вбив інший ув’язнений.