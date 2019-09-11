У Росії помер удмуртський вчений, який підпалив себе через утиски рідної мови: відео 18+

Удмуртський вчений Альберт Разін, який напередодні підпалив себе перед будівлею місцевої Державної ради, помер у лікарні.

79-річний чоловік вчинив акт самоспалення у вівторок, 10 вересня, повідомляє видання Meduza.

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Пожежники, які прибули на місце події, загасили вогонь. Разіна транспортували до лікарні в критичному стані, опіками було уражено майже 100% тіла.

Вченого ввели у медикаментозний сон, через кілька годин, за повідомленнями з лікарні, він помер.



За словами очевидців, перед тим, як підпалити себе, чоловік тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: "І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти".

Як розповів Ілля Вікторов, активіст "Удмурт кинеш", Разін дуже турбувався про збереження рідної мови. Адже навіть попри те, що цією корінною мовою спілкуються понад 324 тисячі осіб, існує велика загроза її зникнення.



Заслужений науковий діяч Удмуртії Альберт Разін

Вчений вимагав від місцевої влади прийняття рішень щодо збереження удмуртської мови, а також домагався, щоб її вивчали у школах.

Разом з Радою старійшин Удмуртії, членом якої був вчений, Разін закликав до оформлення в'їзду в столицю республіки удмуртською мовою, оголошення зупинок російською та удмуртською. Крім цього, він пропонував використовувати національні орнаменти в архітектурі, а також виступав проти безробіття.

Зазначимо, що у червні 2019 року на Житомирщині місцевий підприємець Володимир Синявський скоїв самопідпал на знак протесту проти того, що міська влада перешкоджає його бізнесу.