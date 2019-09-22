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      У Росії порушили справу через портрети Путіна і Медведєва на надгробках: деталі

      63 Читать новость на русском
      Фото портретів на кладовищі
      Фото портретів на кладовищі / Соцмережі

      У російському Санкт-Петербурзі розслідують справу про розміщення портретів Путіна та Медведєва на міському кладовищі. Поліція вже затримала трьох активістів "Агіт Росії" – Андрія Жексімбаєва, Павла Іванкіна та Григорія Кудрявцева.

      За словами правозахисника Дінара Ідрісова, приводом для порушення справи стала акція "Чого насправді хоче народ" 19 вересня, пише Meduza.

      Читайте також: У Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України – трьох осіб арештували

      Як повідомили у Telegram-каналі "Агіт Росія", тоді на Смоленському лютеранському кладовищі Санкт-Петербурга на надгробках з'явилися портрети низки російських діячів. 

      Зокрема – президента Володимира Путіна, прем'єра Дмитра Медведєва, прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, мера Москви, губернатора Петербурга, журналістки Ольги Скабєєвої, репера Тіматі та інших. 

      Автори допису наголосили, що організатори акції невідомі, а фотографії їм прислали.

      До слова, у квітні 2019 року Жексімбаєва та Кудрявцева заарештували на дев'ять діб за установку таблички у вигляді надгробки Путіну.

      Василеостровський районний суд порушив кримінальну справу за статтею про "наругу над тілами померлих і місцями їх поховання групою осіб за попередньою змовою". Активісти заперечують свою причетність до акції, посилаючись на наявні алібі.

      Стаття про наругу над похованнями у РФ передбачає покарання аж до трьох місяців арешту, а якщо злочин скоєно групою осіб або з політичних мотивів – до п'яти років позбавлення волі.

      Як повідомляє "Крим. Реалії" станом на вечір 22 вересня Андрія Жексімбаєва та Григорія Кудрявцева відпустили як свідків, а Павлу Іванкіну присвоєно статус підозрюваного. Він залишається в ізоляторі, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв
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