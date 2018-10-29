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      У Росії пригрозили оборонним поясом поблизу Чорного моря в разі вступу України до НАТО

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      Російське МЗС погрожує через імовірний вступ України в НАТО
      Російське МЗС погрожує через імовірний вступ України в НАТО / фото з відкритих джерел

      У російському МЗС заявили, що в разі вступу Грузії та України в НАТО, їм доведеться розмістити оборонний пояс поблизу Сочі.

      Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін у коментарі "Российской газете".

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      Що буде, якщо Україна і Грузія вступлять в НАТО? Для нас це буде колосальна військова і економічна проблема. Нам доведеться витрачати колосальні ресурси на те, щоб запобігти можливим діям ймовірного противника. Це неминуче,
      – наголосив дипломат.

      За його словами, в якості відповіді Росії доведеться вибудовувати оборонний пояс поблизу Сочі.

      Також у Росії бачать загрозу через посилення взаємодії між ЄС та Північноатлантичним Альянсом.

      "Ми раніше говорили, що розширення НАТО для нас приносить величезну політичну шкоду, але при цьому ми не говорили про Євросоюз. Тепер ми будемо уважно стежити за позицією і еволюцією Євросоюзу. Якщо ми відчуємо, що у нинішній наростаючій взаємодії між НАТО і Євросоюзом з'являються загрозливі для нас елементи, то ми будемо змушені на це відповідати і коригувати свою позицію", – додав Келін.

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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