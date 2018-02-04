09:57
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

У Росії приплели Україну до збиття російського Су-25 у Сирії

23:41, 4 лютого 2376 Читать новость на русском
Російський літак Су-25
Російський літак Су-25 / Соцмережі

Один із представників російської Ради Федерації вважає, що літак Су-25 у Сирії могли збити за допомогою зброї, яку було викрадено з військових складів у Калинівці Вінницької області.

Такою гучною заявою відзначився російський сенатор Ради Федерації і ветеран Служби зовнішньої розвідки РФ Ігор Морозов, пише "РИА Новости".

Читайте також: У мережі з'явилося відео останніх секунд життя російського пілота СУ-25, який загинув у Сирії

Восени на військовому складі в Калинівці в Україні була пожежа з такими катастрофічними наслідками, що і офіційні українські особи не виключали того, що її було спеціально організовано для того, щоб приховати розкрадання сотень одиниць зброї, яке потім без відома української влади через різні контрабандні поставки могло потрапити в руки сирійським терористам,
– підкреслив політик.

Крім того він не виключає, що ПЗРК, з якого збили літак, могло бути вкрадено з військових складів НАТО, розташованих в одній із країн Східної Європи.

"ПЗРК працюють на висоті 3200-3000 метрів, тому тепер всі польоти в Сирії російських ВПС будуть здійснюватися на більшій висоті", – додав Морозов.

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитим сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов. У Міноборони Росії переконують, що російський літак було збито з ПЗРК.

У Пентагоні своєю чергою заявили, що є непричетними до постачання бойовикам "Ісламської держави" у Сирії переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Земля – Повітря".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:38 Будни "ЛНР": пойти в Луганске некуда – опасно
Ольга Черненко 628
Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
4 лютого, 22:01 Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
Блог Медіа 1173
Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
4 лютого, 20:00 Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
2645
Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
4 лютого, 19:01 Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
Блог Медіа 3670
Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
4 лютого, 16:02 Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
Блог Медіа 2549
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії
 21 листопада 2017 , 20:27
Незабаром світ побачать нові серії легендарних "Козаків"
3 грудня 2017 , 00:21
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук