У Росії приплели Україну до збиття російського Су-25 у Сирії

Один із представників російської Ради Федерації вважає, що літак Су-25 у Сирії могли збити за допомогою зброї, яку було викрадено з військових складів у Калинівці Вінницької області.

Такою гучною заявою відзначився російський сенатор Ради Федерації і ветеран Служби зовнішньої розвідки РФ Ігор Морозов, пише "РИА Новости".

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Восени на військовому складі в Калинівці в Україні була пожежа з такими катастрофічними наслідками, що і офіційні українські особи не виключали того, що її було спеціально організовано для того, щоб приховати розкрадання сотень одиниць зброї, яке потім без відома української влади через різні контрабандні поставки могло потрапити в руки сирійським терористам,

– підкреслив політик.

Крім того він не виключає, що ПЗРК, з якого збили літак, могло бути вкрадено з військових складів НАТО, розташованих в одній із країн Східної Європи.

"ПЗРК працюють на висоті 3200-3000 метрів, тому тепер всі польоти в Сирії російських ВПС будуть здійснюватися на більшій висоті", – додав Морозов.