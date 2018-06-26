У Росії припустили, на який наступний регіон Путін може спрямувати військову агресію

Російський журналіст та оглядач Антон Орех зазначає, що про Крим та Донбас почали набагато менше говорити та писати, якщо дивитись у порівнянні з попередніми роками. А для того, щоб відвернути населення РФ від внутрішніх проблем, Кремлю необхідно запропонувати нову тему для обговорення.

Про це Орех повідомив сайту російської радіостанції "Ехо Москви".

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Що замість Криму і Донбасу? Щось обов'язково повинно бути! Наша політика останніх років побудована на зовнішній двіжусі. Про проблеми Росії та й взагалі – про життя в Росії телевізор вважає за краще не говорити. Проблем немає! Іноді спливають якісь пенсії або вибори, але в цілому в країні немає нічого такого, що було б цікаво росіянам,

– зазначає журналіст.

Він додає, що з такою політикою Кремля не потрібно виключати будь-які напрямки російської агресії, в тому числі і країни Балтії.

"Я чесно скажу: не те щоб прямо боюся, але трохи побоююся креативу наших управителів. Ось натовці турбуються, що не встигнуть захистити прибалтів в разі чого, а ми крутимо пальцем біля скроні, мовляв, не впадайте в параною. Але хто міг собі уявити Крим і Донбас? Таких навіть в параноїки не записали б, а відразу – в дурку. А воно он як вийшло..." – підсумував Антон Орех.