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У Росії продовжили арешт колишньому охоронцю Яроша за участь у "Правому секторі" та АТО

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Олександр Шумков (на передньому плані) був охоронцем Дмитра Яроша
Олександр Шумков (на передньому плані) був охоронцем Дмитра Яроша

Брянський суд Росії продовжив арешт українцю Олександру Шумкову до 5 червня. Солдата ЗСУ звинувачують у тому, що він був учасником "Правого сектору", а також в участі в АТО.

Слідчий заявив, що Шумкова слід залишити під вартою, адже слід допитати ще трьох свідків. Один з них перебуває у Якутії, ще один – у Володимирській області, повідомляє "Грані".

Варто зазначити, що у Якутії незаконно утримується український режисер Олег Сенцов, а у Володимирському централі – член УНА-УНСО та "Правого сектору" Микола Карп’юк.

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Нагадаємо, Шумкову інкриміновано частина 2 статті 282.2 КК (участь в діяльності екстремістської організації). Як стверджується в справі, він перебував у "Правом секторі" з 28 листопада 2013 року (дата створення руху) до 23 серпня 2017 року. Насправді Шумков вийшов з цієї структури 1 листопада 2014 року, коли перестав бути охоронцем її тодішнього лідера Дмитра Яроша. Верховний суд Росії заборонив діяльність руху в країні тільки 17 листопада 2014 го.

Політзеку закидають участь у Революції гідності (у справі події Євромайдан названий "поваленням конституційного ладу України") та АТО на сході України. Також Шумкова допитували щодо придушення українськими активістами проросійського заколоту 2 травня 2014 року в Одесі, проте в справу цей епізод не ввійшов, оскільки обвинуваченого в цей день в місті не було.

17 серпня 2017 року Шумков не повернувся зі служби додому. 26 вересня Лариса Шумкова, мати солдата, отримала з брянського главку СКР лист про те, що її син затриманий в Росії. При цьому датою затримання Шумкова в листі було названо 6 вересня. На той момент з дня викрадення солдата пройшло три тижні.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Правий сектор
Джерело: 24 Канал
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