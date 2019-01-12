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      У Росії продовжили термін слідства у справі полонених українських моряків: відома нова дата

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      У Росії продовжили термін слідства у справі полонених українських моряків до 25 травня
      У Росії продовжили термін слідства у справі полонених українських моряків до 25 травня / Фото з відкритих джерел

      У Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки.

      Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Для чого Путіну захоплені українські моряки: пояснення Клімкіна

      Слідство РФ також наполягає на подовженні тримання під вартою українських моряків ще на три місяці.

      Термін слідства у кримінальній справі продовжено до 25 травня. Слідство також наполягає на продовженні терміну арешту обвинуваченим до 26 квітня, тобто на 3 місяці,
      – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Чому Росія захопила українські кораблі і взяла в полон моряків? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як розвиваються події навколо захоплення росією українських моряків: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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