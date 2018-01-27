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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії проти чоловіків, які вперше зареєстрували одностатевий шлюб, відкрили справу

20:28, сьогодні 45 Читать новость на русском
У Росії відкрили справу проти чоловіків, які вперше зареєстрували одностатевий шлюб
У Росії відкрили справу проти чоловіків, які вперше зареєстрували одностатевий шлюб / Фото з Facebook

Російське міністерство внутрішніх справ відреагувало на факт реєстрації одностатевого шлюбу в Москві. Так, чоловіків, у паспортах яких з’явилися позначки про укладений сімейний союз, звинуватили в умисному псуванні документів та відкрили проти них провадження про адміністративне правопорушення.

Про це повідомили в прес-службі московського МВС "РИА Новини".

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"Відносно чоловіків, які ініціювали внесення в свої паспорти громадян Росії відміток, не передбачених чинним законодавством, порушені справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.16 КоАП "Умисне зіпсуття документа, що посвідчує особу громадянина (паспорта), або втрата документа, що посвідчує особу громадянина (паспорта), через недбалість", – повідомили в російському силовому відомстві.

За статтею, чоловікам загрожує штраф до 300 рублів. Паспорти підлягають вилученню і подальшому обміну.

Також за фактом проставлення позначок у документах організована службова перевірка. Її підсумком можуть стати звільнення співробітниці, яка проштампувала паспорти, та її керівника.

Нагадаємо, у Росії вперше визнали одностатевий шлюб між чоловіками. Так, молодята – Євген Войцеховський і Павло Стоцько – одружилися в Копенгагені, а згодом подали документи про реєстрацію (разом із завіреними нотаріальними перекладами) в багатофункціональний центр послуг в Москві.

Теги: Новини Росії ЛГБТ Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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