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      У Росії різко скоротилась кількість банків: офіційна статистика

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      У РФ вдвічі за 5 років скоротилась кількість банків
      У РФ вдвічі за 5 років скоротилась кількість банків / Фото з вільних джерел

      Кількість діючих банків в РФ у 2018 році зменшилася на 77 – до 440 з 517. А ось за п'ять з половиною років їх кількість скоротилась вдвічі.

      Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на офіційну статистику Центрального банку РФ.

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      За 5,5 років, коли відбувалося активне розчищення російської банківської системи, кількість діючих банків в РФ скоротилася на 454, тобто більш ніж у два рази. Так, станом на 1 липня 2013 року налічувалось 894 банківські установи.

      Майже половина банків з тих, що покинули фінансовий ринок за останню п'ятирічку, залишилися без ліцензій в 2015 і 2016 роках.

      Підставою для виходу банку з гри в основному було відкликання його ліцензії регулятором через поганий фінансовий стан і порушення вимог законодавства.

      Кількість діючих ліцензій скорочувалася також внаслідок банківських злиттів, а також добровільних відмов кредитних організацій від продовження діяльності.

      Теги: Новини політики Новини Росії Банки
      Джерело: 24 Канал
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