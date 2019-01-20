У Росії різко скоротилась кількість банків: офіційна статистика

Кількість діючих банків в РФ у 2018 році зменшилася на 77 – до 440 з 517. А ось за п'ять з половиною років їх кількість скоротилась вдвічі.

Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на офіційну статистику Центрального банку РФ.

Читайте також: Чи вийшла банківська система України з кризи: думки експертів

За 5,5 років, коли відбувалося активне розчищення російської банківської системи, кількість діючих банків в РФ скоротилася на 454, тобто більш ніж у два рази. Так, станом на 1 липня 2013 року налічувалось 894 банківські установи.

Майже половина банків з тих, що покинули фінансовий ринок за останню п'ятирічку, залишилися без ліцензій в 2015 і 2016 роках.

Підставою для виходу банку з гри в основному було відкликання його ліцензії регулятором через поганий фінансовий стан і порушення вимог законодавства.

Кількість діючих ліцензій скорочувалася також внаслідок банківських злиттів, а також добровільних відмов кредитних організацій від продовження діяльності.