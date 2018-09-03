У Росії розбився вертоліт: є загиблі
У Казачинсько-Ленському районі Іркутської області РФ розбився вертоліт Мі-8 авіакомпанії Ангара.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на на Сибірський авіаційний рятувальний центр Росавіаці.
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Зазначається, що у результаті аварії загинули всі троє членів екіпажу, які перебували на борту.
"Рятувальники виявили на місці катастрофи тіла всіх трьох членів екіпажу", – повідомили у відомстві.
За наявними даними, вертоліт здійснював політ за замовленням Новосибірськгеологіі і мав приземлитися у двох точках на маршруті, щоб забрати вантаж або пасажирів.
Вилетівши з аеропорту міста Усть-Кут у селище Кунерма, він так і не прибув до місця призначення і не вийшов на зв'язок.
Причини аварії встановлюються.