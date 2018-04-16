У Росії розпочалося блокування Telegram

16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram.

Про це повідомляється на сайті російського міністерства.

Читайте також: Слідом за Telegram у Росії думають заборонити і VPN

"У Роскомнадзор надійшло рішення Таганського районного суду про обмеження доступу на території Росії до інтернет-ресурсів організатора поширення інформації в мережі Інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. У зв'язку з цим, інформація про дані інтернет-ресурсу в понеділок, 16 квітня, спрямована операторам зв'язку з метою обмеження доступу ", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства РФ, блокування повинно здійснюватися протягом 24 годин.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".