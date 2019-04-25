У Росії розпочався перший саміт Путіна з Кім Чен Ином: фото та відео

Президент Росії Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.

Путін привітав Кіма, коли той вийшов з лімузина. Лідери обмінялися декількома словами. Перед офіційною частиною саміту вони потиснули руки і позували для фотографій, пише CNN. Потім лідери увійшли до будівлі Далекосхідного федерального університету Росії, де й відбудуться переговори.

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Путін і Кім Чен Ин мають обговорити проблему денуклеаризації Корейського півострова, розвиток двосторонніх відносин і регіональне співробітництво. Північнокорейський лідер вже встиг заявити, що "давно хотів побувати у Росії" і анонсував, що цей його візит не є останнім.

На переговори Путіна та Кіма відводиться близько чотирьох годин. Очікується, що спілкування Путіна і Кім Чен Ина тет-а-тет триватиме близько години, а потім зустріч продовжиться за участю делегацій двох країн і закінчиться прийомом.

За підсумками зустрічі не буде ні спільних заяв, ні підписання документів. Президент РФ вийде до журналістів сам.

До слова, президент Росії став шостим світовим лідером, з яким зустрівся Кім Чен Ин. Досі Кім мав зустрічі лише з президентами США, Китаю, Південної Кореї, В'єтнаму та прем'єр-міністром Сінгапуру.

Як пройшли переговори Кім Чена Ина з Дональдом Трампом? 28 лютого другі в історії переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково. Лідери не досягнули ніякої угоди. За кілька днів президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не матиме економічного майбутнього, якщо залишить собі ядерну зброю. У свою чергу, Кім Чен Ин заявив, що готовий провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Кім Чен Ин прибув у Росію для зустрічі із Путіним: дивіться відео