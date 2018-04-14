У Росії розповіли, чим Сирія відбивала ракетні удари

У відбитті ракетних ударів США та союзників по військових об'єктах у Сирії були задіяні засоби протиповітряної оборони сирійської армії, виготовлені понад 30 років тому в Радянському Союзі.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії.

"У відбитті ракетного удару були задіяні сирійські засоби ППО С-125, С-200, "Бук" і "Квадрат". Ці комплекси ППО були виготовлені більше 30 років тому в Радянському Союзі", – мовиться в повідомленні.

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За інформацією російського Міноборони, "значна частина" крилатих ракет і ракет класу "повітря-земля" були перехоплені та збиті. Загальна кількість випущених ракет перевищила 100, уточнили в російському оборонному відомстві.

Зазначимо, що розташовані в Сирії засоби ППО збройних сил Росії в ніч проти 14 квітня не вступали в бій, оскільки в їх зону відповідальності не потрапляли ракети, випущені з літаків і кораблів коаліції.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.