У Росії розповіли де і як знімався "псевдоролик" хіматаки у Сирії

У Росії заявили, що відео про наслідки хімічної атаки в сирійському місті Дума, є постановочним. Таку заяву зробив представник військового відомства країни генерал-майор Ігор Конашенков, з посиланням на слова "безпосередніх учасників зйомки ролика".

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

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"Міноборони Росії володіє численними доказами, що в Думі була здійснена саме спланована провокація з метою введення в оману світової спільноти. Її справжня мета сьогодні всім зрозуміла – спровокувати США до нанесення ракетних ударів по Сирії", – сказав Конашенков.

Він додав, що вдалося знайти безпосередніх учасників зйомки цього відеоролика і опитати їх.

Жителі Думи в деталях розповіли, як проводилася постановочна зйомка, в яких епізодах вони самі брали участь і що робили,

– розповів він.

Зазначається, що російські військові змогли переконатися, що це ті самі люди, зафіксовані на відео. За словами Конашенкова, це два медика, що працюють в місцевій лікарні у відділенні швидкої допомоги. Вони заявили, що "всі доставлені в лікарню потерпілі не мали ніяких ознак ураження отруйними речовинами".

"Під час надання їм першої медичної допомоги в госпіталь вбігли невідомі люди. Деякі з них були з відеокамерами. Ці люди почали кричати, нагнітати паніку і обливати всіх водою зі шлангів, вигукуючи, що всі, хто там знаходилися, вражені отруйними речовинами. Пацієнти ... і їх родичі в паніці почали обливати один одного водою ", – сказав представник Міноборони Росії.

Після того, як все це було знято на відео, невідомі швидко зникли,

– додав Конашенков.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.