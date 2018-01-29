У Росії школярки станцювали Gangnam Style біля "Вічного вогню"

У містечку Абінськ, що у Краснодарському краї Росії, дві школярки поглумилися над так званим "Вічним вогнем", в результаті чого ними зайнялися правоохоронці.

Відео із "запальними" танцями, імовірно Gangnam Style, біля "Вічного вогню" з’явилося у мережі.

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На кадрах, зокрема, видно, що спершу дівчата кілька разів плюнули на полум’я.

У зв’язку із інцидентом правоохоронці розпочали перевірку, а на дівчат і їхніх батьків складено адміністративні протоколи школяркам загрожує до 15 діб арешту, а дорослим – штраф до 500 рублів, пишуть російські ЗМІ.

Крім того, за рішенням суду буде розглянуто питання про те, щоб поставити неповнолітніх на облік у відділ поліції.

Правоохоронці вже встановили особи них танцівниць – ними виявилися дві 16-річні школярки, що навчаються у 10 класі.

Додамо, за інформацією одного із видань, під час бесіди зі співробітниками поліції зловмисниці не змогли пояснити, навіщо вони це зробили. Дівчата також не знали про цінності для Росії символу "Вічного вогню".

У Росії дівчата заплювали "Вічний вогонь", а потім станцювали: відео