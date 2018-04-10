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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії шоковані новими санкціями, – ветеран війни на Донбасі

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Ветеран війни на Донбасі і волонтер Мирослав Гай
Ветеран війни на Донбасі і волонтер Мирослав Гай / focus.ua

Ветеран війни на Донбасі і волонтер Мирослав Гай розповів, що нові санкції проти Росії від США викликали шок і паніку серед місцевих експертів.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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"Російські експерти зовсім збентежені і не знають як інформацію про нові санкції подавати. Всі розуміють, що це серйозний удар, якого не було за два роки жодного разу. Такої паніки не було навіть коли нафта падала в ціні. І вони виявилися неготові", – сказав Гай.

Він також додав, що у конгресі США готують новий пакет санкцій через отруєння Сергія Скрипаля.

Вони постійно кричать про можливість війни зі всім світом, але як тільки по них вдарили – почалася паніка. Це маленькі санкції. Сьогодні у конгрес США подали новий законопроект, щодо отруєння Скрипаля, в якому 6 банків потраплять під нові санкції. І я думаю, що їх приймуть і президент їх підтримає. Тому вся ця історія тільки розпочинається на наших очах,
– зазначив ветеран.

Гай наголосив, що санкції вигідні для України і боляче вдарять по Росії.

"І санкції, які вже прийняли, призведуть до того що десятки тисяч людей залишаться без роботи і без грошей. Вони відчують: що таке Крим наш, до чого призводить поливання зброєю сирійських дітей і втручання у вибори інших країн. Це все призведе до того, що ситуація буде погіршуватись до них і покращуватися для нас", – додав Ветеран війни на Донбасі.

Нагадаємо, 6 квітня мінфін США ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній. Фондовий ринок Росії обвалився на 10 відсотків в той час, коли світові майданчики демонстрували позитивну динаміку. Також Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Новини України Санкції
Джерело: 24 Канал
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