У Росії скоїла самогубство дівчинка, що напередодні написала листа Путіну

У Смоленській області Росії наклала на себе руки 14-річна дівчинка, яка напередодні написала листа Володимиру Путіну, в якому поскаржилася на низьку зарплату своєї мами.

Про це повідомило місцеве видання "Смоленская народная газета".

Читайте також: Як вберегти людей від самогубства: поради психолога

Як розповіли у виданні, мати дівчинки працювала санітаркою у місцевій лікарні. Незадовго до трагедії дівчинка написала лист Путіну, в якому задавала питання з приводу маленької зарплати її мами, та відправила його на адресу адміністрації президента.

Після цього її маму викликали до начальства і "насварили". Ймовірно, що це і стало великим ударом для дитини. Також дівчинка скаржилася на цькування у школі. Вона мала серйозні пролеми із зором, а однокласники дражнили її "циклопом". На її сторінці в соціальній мережі незадовго до загибелі з'явився статус "Чому ви всі такі злі?".

За непідтвердженою інформацією, при загиблій була знайдена передсмертна записка, в якій вона просить у своїй смерті нікого не звинувачувати. Чи дійшов її лист до президента Росії – невідомо.

Читайте також: У Почаївській лаврі молодий хлопець скоїв самогубство

За даними відомства, дівчинка довгий час в соціальних мережах публікувала картинки і статуси, кричущі про допомогу, але її ніхто не почув. У друзях у неї було всього 24 людини. А 18 листопада вона поставила на головну сторінку картинку з написом: "Уже не те. Уже не ті. Уже не так" і більше в соцмережу не виходила.

За фактом доведення до самогубства слідчими органами було порушено кримінальну справу. Крім того, додаткову перевірку проводять органи юстиції, які вивчать всі обставини того, що сталося, а також з'ясують причини і умови, через які дівчинка вчинила настільки фатальний крок.