У Росії спробують заборонити діяльність Reuters через "інформаційну диверсію"

Російська державна компанія "Роснефть" подасть до суду на Reuters, щоб "припинити протиправну діяльність" цього інформаційного агентства на території РФ. Мовляв, Reuters постійно публікує провокаційні антиросійські статті та відверту брехню.

Відповідний прес-реліз управління інформаційної політики компанії "Роснефть" опублікувало на офіційному сайті.

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Оголошення про намір подати до суду – це реакція "Роснефти" на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США саме за допомогою російської кампанії. Росіяни назвали цю інформацію "відвертою брехнею" і висловили цілу низку агресивних звинувачень у бік ЗМІ.

На думку "Роснефти", Reuters:

– припинив діяльність як інформаційне агентство і засіб масової інформації.

– систематично створює і поширює дезінформацію.

– легалізовує чутки в інтересах замовників.

– вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, компаніям і державі.

Зрештою, публікації Reuters назвали "інформаційними диверсіями".

Вважаємо за необхідне звернутися до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації,

– прямо написали представники "Роснефти".

Про що мовиться у резонансному матеріалі Reuters? За даними журналістів, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає "Роснефти" свої рахунки-фактури від продажу нафти. Період оплати – від 30 до 90 днів, але це не важливо, бо російська державна компанія "Роснефть" перераховує гроші негайно. І це при тому, що міжнародні санкції щодо Венесуели прямо забороняють подібного штибу діяльність.