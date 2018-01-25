У Росії сталися відразу три землетруси
У четвер вранці, 25 січня, у Беринговій протоці поблизу Командорських островів, що входять до складу Камчатського краю Росії, протягом 1 години зареєстровані відразу 3 землетруси.
Про це повідомляє РБК із посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби Російської академії наук (РАН).
Так, перші підземні поштовхи магнітудою 6,2 бала були зареєстровані о 5:07 за московським часом. Епіцентр землетрусу перебував на глибині 35 кілометрів за 576 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.
Читайте також: Надпотужний землетрус сколихнув Аляску, є загроза цунамі
Через 20 хвилин стався ще один землетрус магнітудою 5 балів. Його епіцентр перебував в акваторії Берингової моря на глибині 36 кілометрів і на відстані 32 кілометри від села Нікольське.
Після цього о 6:02 за московським часом стався ще один підземний поштовх. Його епіцентр був в акваторії Берингової моря на глибині 37 кілометрів і за 18 кілометрів від Нікольського.
"Зараз біля острова Беринга реєструється багато землетрусів, але ці три – найсильніші, їх магнітуда перевищує 4,5 бала", – сказав представник Геофізичної служби РАН.
В управлінні МНС по Камчатському краю наголосили, що підземні поштовхи відчули жителі Нікольського. У відомстві зазначили, що експерти проводять дослідження соціально-значущих об'єктів і житлових будинків. У МНС додали, що загроза цунамі не оголошувалася.
До слова, 19 січня біля західного узбережжя Камчатки науковці також зафіксували землетрус магнітудою 5,7 бала.
Вибір редакції
-
Головні новини 24 січня: з полону звільнили ще одного бійця, Vodafone висунув ультиматум бойовикамсьогодні , 08:01
-
З України можуть зробити напівколонію, – експерт закликав розумно ставитись до вимог СШАсьогодні , 07:01
-
Це на експорт? – американського генерала здивували дії України в оборонній сферісьогодні , 05:22