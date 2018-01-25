У Росії сталися відразу три землетруси

У четвер вранці, 25 січня, у Беринговій протоці поблизу Командорських островів, що входять до складу Камчатського краю Росії, протягом 1 години зареєстровані відразу 3 землетруси.

Про це повідомляє РБК із посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби Російської академії наук (РАН).

Так, перші підземні поштовхи магнітудою 6,2 бала були зареєстровані о 5:07 за московським часом. Епіцентр землетрусу перебував на глибині 35 кілометрів за 576 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.

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Через 20 хвилин стався ще один землетрус магнітудою 5 балів. Його епіцентр перебував в акваторії Берингової моря на глибині 36 кілометрів і на відстані 32 кілометри від села Нікольське.

Після цього о 6:02 за московським часом стався ще один підземний поштовх. Його епіцентр був в акваторії Берингової моря на глибині 37 кілометрів і за 18 кілометрів від Нікольського.

"Зараз біля острова Беринга реєструється багато землетрусів, але ці три – найсильніші, їх магнітуда перевищує 4,5 бала", – сказав представник Геофізичної служби РАН.

В управлінні МНС по Камчатському краю наголосили, що підземні поштовхи відчули жителі Нікольського. У відомстві зазначили, що експерти проводять дослідження соціально-значущих об'єктів і житлових будинків. У МНС додали, що загроза цунамі не оголошувалася.

До слова, 19 січня біля західного узбережжя Камчатки науковці також зафіксували землетрус магнітудою 5,7 бала.