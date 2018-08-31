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У Росії стався смертельний вибух на одному з найбільших заводів з виробництва боєприпасів

541 Читать новость на русском
Завод імені Свердлова
Завод імені Свердлова / ekabu.ru

У Росії на заводі імені Свердлова в Нижньогородській області стався вибух, за попередніми даними, загинуло 3 особи.

Про це повідомиляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в службі швидкої допомоги регіону.

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За інформацією співрозмовника російського агенства, загинули три людини, ще троє постраждали. 

Зазначається, що що інцидент стався на заводі під час виробництва вибухівки. Також відомо, що вибух стався в цеху з виробництва амоналу, після чого почалася пожежа на площі близько сотні квадратних метрів.

Завод імені Свердлова – один з найбільших в Росії виробників боєприпасів, детонаторів і передавальних зарядів для гірничорудної промисловості.

Теги: Новини Росії Вибух
Джерело: 24 Канал
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