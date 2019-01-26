У Росії стався вибух у кафе під час весілля, десятки постраждалих: відео

У кафе поблизу російського міста Саратов стався вибух — за попередніми даними, через необережне поводження із газовим котлом. Постраждали щонайменше 35 людей.

Вибух стався під час святкування весілля, пише "Интерфакс".

Читайте також: У Росії знову стався вибух в багатоповерхівці, є жертви: фото та відео

У прес-службі МНС Росії журналістам підтвердили факт вибуху і заявили, що загиблих немає. Спочатку там зазначили, що двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, а також троє дітей в стані середньої тяжкості. У інших – легкі травми.

В результаті вибуху газового котла на кухні у кафе селища Лисі гори, де святкували весілля, за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулися 35 осіб

– повідомив співрозмовник виданю.

Однак у прес-службі губернатора Саратовської області згодом заявили, що шість осіб перебувають у стані середньої тяжкості, а дітей серед них немає.

Натомість за даними джерел агентства ТАСС, п'ятеро постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

У Росії почастішали вибухи газу. Внаслідок такого вибуху 14 січня в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі частково обвалився будинок, тоді загинули двоє осіб.



Вранці 31 грудня, у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.