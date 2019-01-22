У Росії створили гру "Наші в Солсбері", в якій маршрут збігається зі шляхом отруювачів Скрипалів

У Росії надійшла у продаж настільна гра для дітей "Наші в Солсбері" виробника "Ігроленд". Оголошення про продаж цієї гри опубліковані на сайтах "Гала-Центр" і "Маркет-Асортимент".

Про це повідомляє Theins.ru.

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Зображення на обкладинці гри свідчить, що маршрут героїв по ігровому полю Європи збігається з пересуваннями працівників головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги (вигадане прізвище Боширов) та Олександра Мішкіна (вигадане прізвище Петров). Обоє – обвинувачені в отруєнні "Новачком" у британському місті Солсбері колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

В обох магазинах виданню підтвердили наявність гри.



Маршрут переміщення отруювачів Скрипалів

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).