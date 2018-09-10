У Росії створили космічний двигун, що працює на горілці: фото

У Росії вчені Самарського національного дослідного університету створили двигун для наносупутників, що працює на горілці – суміші води та 40% етилового спирту.

Як зауважили в освітньому закладі, рухова установка для маневрового наносупутника SamSat-M (його габарити 10х10х30 см) є електротермічною.

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Як робоче тіло рухової установки вчені запропонували суміш дистильованої води та етилового спирту. Свій вибір вони пояснили тим, що мала молекулярна маса води дозволяє отримати високі швидкості витікання пари, і, відповідно, високу швидкість маневрування. А додавання спирту (близько 40% суміші) запобігає замерзанню робочого тіла за низьких температур на навколоземних орбітах. Така суміш є безпечною, оскільки не містить самозаймистих компонентів, а також не є токсичною та не завдає екологічної шкоди,

– підкреслюється у прес-релізі.

За словами вчених, подібним двигуном можна оснащувати будь-який космічний апарат формату CubeSat.

"Використання рухової установки значно розширює можливості космічних апаратів нанокласу. У складі угруповання в космічному просторі вони можуть вирішувати прикладні завдання, що неможливо вирішити одиночним космічним апаратом. Так, угруповання наносупутників може вивчати геофізичні поля, термосферу та іоносферу Землі для прогнозування стихійних лих, виявляти астероїдну небезпеку, інспектувати стан космічних апаратів у космосі", – додають фахівці.



Двигун для наносупутників від Самарського університету

До слова, зараз у закладі вищої освіти проходять випробування прототипу двигуна, під час яких науковці мають виявити та у подальшому усунути всі недоліки.

Уже відомо, що максимальна маса повністю заправленого двигуна становить 1,55 кілограма, а передбачуваний імпульс швидкості – не менше ніж 80 метрів за секунду. Водночас рідке робоче тіло рухової установки на водно-спиртовій суміші загальною масою у 450 грамів буде зберігатись у баку.

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Крім того зазначається, перед надходженням в сопло Лаваля (різновид сопла, служить для прискорення газового потоку, який проходить по ньому до швидкостей, що перевищують швидкість звуку – 24 канал) водно-спиртову суміш випаровуватимуть за допомогою електричного нагрівача, а отриманий газ (пар) нагріватимуть до необхідної температури таким же методом.

Нагадаємо, 30 серпня на Міжнародній космічній станції стався витік повітря. Як згодом з’ясувалося, проблема виникла через необачність одного зі співробітників під час виробництва космічного корабля "Союз МС-09". Річ у тім, що він ненароком просвердлив отвір у внутрішньому корпусі, а потім заклав його спеціальним клеєм, відтак помилку не вдалося виявити, коли перевіряли космічний корабель на герметичність перед запуском.