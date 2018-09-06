У Росії та окупованому Криму нахабно привласнили символ Києва: фото

Хоча Київський торт і є суто українським продуктом і апріорі має виготовлятися виключно у столиці України, однак це не заважає деяким фірмам незаконно використовувати цей бренд і видавати його за свій. Зокрема, одна із московських фірм повністю скопіювала як назву, так і дизайн цього кондитерського виробу, щоправда гілочки каштану на упаковці замінили російськими березовими.

Про це написала журналістка Марія Бровинська на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, Київські торти, окрім легального виробництва у Києві, також, проте вже незаконно, роблять у Криму, білоруському Мінську та навіть у російській Москві.

"Так ось, кримські київські торти бувають круглими та квадратними: неодмінно з фундуком і величезних розмірів також. Київський торт у Мінську робить Хлібзавод №6 Мінськхлібпрому. Але найцікавіший випадок – Київський торт московського виробника "Філі-Бейкер". Використовується українська назва – "Київський торт". Але він не з листям каштана, а з березовими гілочками", – переконує журналістка.

Також вона опублікувала відповідні фото.

Нагадаємо, перед початком Чемпіонату світу з футболу-2018 у Росії зробили своїм власника Золотого м’яча та легенду київського "Динамо" Ігоря Бєланова.