У Росії прокоментували заяву Порошенка про прапори України в окупованому Севастополі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Президент України Петро Порошенко говорячи про намір підняти українські прапори в окупованому Севастополі, можливо мав на увазі відкриття там генерального консульства.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

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"Я, наприклад, бачу, що президент України рухається в напрямі більшої реалістичності. Виходжу з того, що, заявляючи про намір підняти в Севастополі прапор України, президент України, можливо, має на увазі відкриття там генерального консульства. Не бачу в цьому нічого негативного. Нормальна дипломатична практика, яку, звісно, має бути оформлено відповідно. Ми до цього готові", – сказала Захарова.

Водночас, за її словами, генеральне консульство Україна може відкрити в окупованому Криму "за згодою Російської Федерації"

Нехай піднімають там прапор. Не думаю, що кримчани будуть проти,

– підкреслила речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, 1 липня у День Військово-Морських сил ЗСУ Президент України Петро Порошенко заявив, що вірить у те, що державний прапор України знову замайорить на українських кораблях у бухтах українського Севастополя.