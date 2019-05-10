У Росії учасник автопробігу до 9 травня влетів у натовп людей: моторошне відео
В Іркутській області Росії 9 травня учасник святкового автопробігу до Дня Перемоги переплутав педалі і на повній швидкості врізався у натовп людей. У результаті аварії постраждали 5 осіб.
У місцевій поліції розповіли, що усім постраждалим надають медичну допомогу, а самого водія відправили на медогляд.
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Винуватець аварії розповів правоохоронцям, що випадково переплутав педалі, натиснув газ і вдарився в "Хонду". Після цього він розгубився ще більше, перемкнув передачу і знову натиснув на газ, цього разу наїхавши на людей.
У Росії водій влетів у натовп людей
Як видно на відео, авто, об'їжджаючи щільно припарковані машини, водій різко прискорюється і наїжджає на чотирьох осіб, а також врізається в іншу іномарку. Він продовжив рух, незважаючи на те, що на капоті машини було кілька людей. З ними він їхав далі і, долаючи бордюр, наїхав ще на двох пішоходів. Вони опинилися під колесами машини.
Постраждалим надають допомогу у Росії після наїзду авто
У Росії на кількох людей наїхав учасник пробігу до 9 травня