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      У Росії учасник автопробігу до 9 травня влетів у натовп людей: моторошне відео

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      У Росії учасник пробігу до 9 травня влетів у натовп людей
      У Росії учасник пробігу до 9 травня влетів у натовп людей / Скрін з відео

      В Іркутській області Росії 9 травня учасник святкового автопробігу до Дня Перемоги переплутав педалі і на повній швидкості врізався у натовп людей. У результаті аварії постраждали 5 осіб.

      У місцевій поліції розповіли, що усім постраждалим надають медичну допомогу, а самого водія відправили на медогляд.

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      Винуватець аварії розповів правоохоронцям, що випадково переплутав педалі, натиснув газ і вдарився в "Хонду". Після цього він розгубився ще більше, перемкнув передачу і знову натиснув на газ, цього разу наїхавши на людей. 


      У Росії водій влетів у натовп людей

      Як видно на відео, авто, об'їжджаючи щільно припарковані машини, водій різко прискорюється і наїжджає на чотирьох осіб, а також врізається в іншу іномарку. Він продовжив рух, незважаючи на те, що на капоті машини було кілька людей. З ними він їхав далі і, долаючи бордюр, наїхав ще на двох пішоходів. Вони опинилися під колесами машини.

       


      Постраждалим надають допомогу у Росії після наїзду авто


      У Росії на кількох людей наїхав учасник пробігу до 9 травня

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      Теги: Новини Росії День Перемоги 9 травня Аварії та ДТП
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