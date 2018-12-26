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      Українського юриста, який їздив в Росію по ліки для сина, засудили до 8 років за "шпигунство"

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      У російському Нижньому Новгороді суд визнав винним українського юриста Ігоря Кіяшка за справою про шпигунство та військову контрабанду
      У російському Нижньому Новгороді суд визнав винним українського юриста Ігоря Кіяшка за справою про шпигунство та військову контрабанду / Соцмережі

      У Росії Нижньогородський обласний суд ухвалив рішення щодо українського юриста Ігоря Кіяшко – його визнали винним у підготовці військової контрабанди та шпигунстві, відтак засудили до восьми років колонії суворого режиму.

      Як пише російське видання "Коммерсантъ", суд визнав доведеним, що Кіяшко купив деталі двигунів багатоцільових винищувачів МіГ-29 для відправки до України та збирав секретну документацію щодо встановлення зенітного ракетного комплексу С-400 за завданням Служби безпеки України.

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      Так, за версією суду, українець, який часто відвідував Нижній Новгород задля придбання бактеріофагів для своєї дитини, за завданням СБУ шукав деталі двигунів військових літаків і збирав документи щодо встановлення зенітно-ракетних комплексів, які випускає Нижньогородський машинобудівний завод концерну "Алмаз-Антей".

      До слова, сам процес за справою громадянина України обласний суд Нижнього Новгорода розглядав у закритому режимі у зв'язку з наявністю в матеріалах розслідування документів, що містять державну таємницю.

      Захист Ігоря Кіяшко не оскаржуватиме вирок, щоб уникнути посилення покарання. За словами адвоката громадянина України Олексія Матасова, він і його підзахисний визнали рішення суду досить м'яким на тлі інших вироків, винесених у справах про шпигунство – до прикладу, покарання за цією статтею у Росії передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 20 років, а стаття про військову контрабанду загрожує ув’язненням від 3 до 7 років з солідними штрафами.

      Нагадаємо, у Нижньому Новгороді Ігоря Кіяшка затримали ще 10 квітня, проте стало про це відомо наприкінці червня. Робили це співробітники ФСБ у місцевому готельному комплексу, де той нібито робив контрольовану закупку 42 лопаток авіаційних двигунів типу РД-33 багатоцільових винищувачів МіГ-29, призначених, за версією слідства, для підприємств концерну "Укроборонпром".

      Як з’ясувало "слідство", посередник Кіяшка під оперативним псевдонімом Андрій Комов домовився про придбання деталей зі зв'язковим на заводі "Сокіл" за 46,2 тисяч доларів. У підсумку Комов про цю угоду повідомив російським оперативникам, і ті замінили справжні деталі двигунів на непридатні до використання, водночас ФСБ здійснювала повний контроль за торгівельною операцію.

      Отже, переправити військову продукцію на батьківщину Кияшку не вдалося, і його звинуватили у приготуванні до контрабанди обладнання, яке може бути використаним для створення нової військової техніки.

      Під час так званого розслідування також стало відомим, що українець з серпня 2017 року начебто збирав секретну технічну документацію багатофункціональної радіолокаційної станції 92Н6А, якою комплектуються зенітні ракетні комплекси С-400. За словами "експертів" Центрального науково-дослідного інституту військ повітряно-космічної оборони, які також долучено до матеріалів слідства, ці документи стосуються і дослідно-конструкторської розробки "Тріумфатор" – перспективної системи повітряно-космічної оборони С-500.

      Зауважимо, що збір секретної інформації щодо ЗРК Ігор Кіяшко не визнавав, проте не заперечував своїх намірів передати Службі безпеки України деталі літакових двигунів.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Судді Контрабанда Укроборонпром Зброя
      Джерело: 24 Канал
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