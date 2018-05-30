У Росії в моторошній ДТП загинув багаторазовий чемпіон

Напередодні поблизу російського міста Твер внаслідок страшної ДТП загинув триразовий чемпіон світу та чотириразовий переможець трумфатор першостей Європи з гирьового спорту Іван Мартиневич. Чоловікові було 30 років.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Мінспорту Омської області.

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"Рано-вранці, близько 3:30, під Твер'ю машина, в якій їхав Іван Мартиневич, врізалася у вантажівку, що стояла на узбіччі. Що сталося, поки невідомо. Можливо, водій заснув за кермом", – мовиться у дописі.

Як пише "Газета.Ру", спортсмен зі змагань у Санкт-Петербурзі, де взяв "бронзу", вирішив на машині дістатися до Москви, звідки повинен був летіти в рідний Омськ.

За інформацією "НГС Омськ", у машині перебували ще кілька людей, які, імовірно, постраждали. Їхні імена не називаються, проте відомо, що Омську область на форумі представляли Костянтин Вараксін, Сергій Риснік, Данило Брюханов, Костянтин Кудінов, Дмитро Пугачов, Віра Вяткіна та Едуард Опенлендер.

Зазначається, що чемпіон загинув на місці, ще до приїзду "швидкої".

До Омська тіло Івана Мартиневмча доправить його брат, а поховають гирьовика у селі Хохлово Саргатського району Омської області, де він народився.

Наразі слідчі з'ясосвують обставини трагедії.

До слова, нещодавно на чемпіонаті Росії Мартиневич завоював бронзову медаль в категорії до 68 кг, а 15 травня на чемпіонаті Європи в угорському місті Кечкемет у складі національної збірної здобув "золото" у двоєборстві.

Нагадаємо, наприкінці квітня у підмосковних Люберцях померла 15-річна російська сноубордистка Дар'я Гумен. Трагедія трапилася у квартирі її подруги: дівчині різко стало погано, а потім вона й взагалі втратила свідомість і за деякий час відійшла у вічність.