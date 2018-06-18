У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео

16 червня у селі Вільхівка Волгоградської області Російськоїї Федерації ведмідь накинувся на дресирувальника прямо під час виступу цирку-шапіто.

Відповідне відео опубліковано в YouTube.

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Як зазначається, ведмідь, який очевидно не дуже хотів виступати, у результаті нападав на одного з працівників цирку, повалив його на арену та почав тягати по ній. У цей час інші дресирувальниці били тварину палицями та намагалися відтягнути від чоловіка.

Згодом, чоловік все ж зміг вивільнитися з пащі ведмедя і пішов за куліси без сторонньої допомоги, адже не постраждав сейрозно.

Дресирувальники відтіснили тварину з арени подалі від глядачів і загнали за лаштунки.

Як видно з кадрів, арена і ряди з глядачами не були огороджені, як того вимагають правила безпеки. У людей почалася паніка, але їм сказали залишатися на своїх місцях. Також відзначається, що через цей моторошний інцидент сильно перелякалися діти.

У російському цирку ведмідь напав на дресирувальника