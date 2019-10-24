У Росії Верховний суд зобов’язав Україну виплатити 112 мільйонів доларів: у чому суть справи

Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу України, за якою офіційний Київ оскаржував рішення щодо компенсації російській нафтовій компанії "Татнефть" 112 мільйонів доларів і відсотків у межах справи "Укртатнафти".

Як повідомляє інформаційна агенція "Интерфакс", Україна оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю ( його винесли в березні 2019 року) та постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу (21 червня) за справою "Укртатнафти". Річ у тім, що офіційний Київ утратив тут свою частку.

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Так у скарзі український Мін'юст вказував на те, що російські суди порушили норми матеріального та процесуального права.

Але Верховний суд РФ дійшов висновку, що підстав для перегляду рішень немає.

Що відомо про справу "Укрататнафти"

Цю компанію створили у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належали структурам, близьким до "Татнефти". Зокрема, Міністерство майна Татарстану було власником 28,7788% акцій і ще 8,6% акцій належали безпосередньо "Татнефти". Однак в результаті судових розглядів в Україні частку татарстанських акціонерів у НПЗ було практично обнулено, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського та бізнесмена Геннадія Боголюбова.

У 2008 році "Татнафта" висунула позов проти України. У компанії переконували, що відбулися насильницьке захоплення «Укртатнафти» та примусове вилучення частки "Татнефти" у цій нафтовій компанії.

У березні 2017 року "Татнефть" подала позов до суду в США, а в квітні – до судів у Лондоні та Москві проти України щодо примусового стягнення 144 мільйонів доларів (112 мільйонів доларів плюс відсотки на поточну дату).

До слова, нещодавно Росія виплатила Україні 2,3 мільйона євро. Таким чином, Кремль частково відшкодував збитки забруднення нафтопроводу "Дружба", яке сталося навесні.