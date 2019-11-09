У Росії відомий історик розчленував власну студентку: пара уже давно жила разом

Страшна трагедія укотре сталася в Росії – цього разу у Санкт-Петербурзі. У місті на Неві відомий історик і доцент Санкт-Петербургського державного університету (СПбДУ) Олег Соколов у власній квартирі розчленував свою ж колишню студентку Анастасію Єщенко. Остання ще й була його коханкою. Науковець уже зізнався у злочині.

Що відомо про вбивство Соколовим своєї студентки

Як повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс", уранці 9 листопада випадковий перехожий побачив 63-річного Соколова у річці Мойка. Згодом його рятувальники дістали з води, а коли відкрили рюкзак історика, то побачили там людські руки. У Слідчому комітеті Росії цю інформацію підтвердили, також у відомстві з посиланням на матеріали кримінального провадження додали, що у рюкзаку Соколова також виявили травматичний пістолет.

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Самого ж Соколова з переохолодженням і у стані сп’яніння госпіталізували. Згодом у його квартирі правоохоронці виявили рештки людського тіла та пилку. За однією із версій, Соколов випадково опинився у воді Мойки, коли п'яним ніс в рюкзаку руки – намагався втопити рюкзак, а, коли сумка не пішла під воду, стрибнув у річку сам. За іншою ж, він у стані сп’яніння намагався викинути рюкзак в річку, але не розрахував сили та опинився у воді сам.

Квартира Соколова та набережна річки Мойка неподалік: дивіться відео

Соколова вже затримали. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо його арешту та пред'явленні обвинувачення. Історика підозрюють у жорстокому вбивстві. Йому загрожує 15 років в’язниці. Інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на власні джерела у силових структурах пише, що Соколов "не заперечує свою причетність до злочину". Він зараз перебуває у лікарні.

Видання 47news передає, що Соколов убив свою жертву ще у четвер, 7 листопада, з малокаліберного обрізу. Сталося це у квартирі науковця, що розташовується за кілька метрів від набережної. Мотивом могло стати те, що Анастасія нібито з неприязню ставилася до двох дочок Соколова та ревнувала його до них. Одна з них, від першого шлюбу, є повнолітньою. Цікаво, що наступного дня у цій же квартирі Соколов приймав гостей, і ті ні про що не здогадалися, хоча тут було заховано тіло.

За інформацією ресурсу на допиті Соколов розповів, що вирішив позбутися від убитої та купив пилку. В процесі йому не раз ставало погано та він випивав. Вночі 9 листопада в Мийку спочатку викинув сумку з ногами дівчини, а потім хотів викинути й руки, але, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не розрахував і впав у воду.

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Що відомо про загиблу

Ім’я загиблої – Анастасія Єщенко. Вона є випускницею Соколова, у нього вивчала історію Франції. Дівчині було 24 роки. Вона з відзнакою закінчила Інститут історії СПбДУ, кафедру історії Росії з найдавніших часів до ХХ століття, потім навчалася в магістратурі та стала аспірантом. В інституті її характеризують, як тиху, милу та таку, що завжди ідеально вчилася та з великим майбутнім. На життя заробляла здебільшого репетиторством.

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Видання 47News повідомляє, жертва Соколова приїхала в Петербург вчитися зі станиці Старовеличковської, що у Краснодарському краї. У 2016 році вона з відзнакою закінчила Інститут історії СПбДУ. З цього ж року її неодноразово почали помічати у компанії з Соколовим, зокрема в потягах, що прямують з Петербурга до Москви та назад. Востаннє в такій поїздці вони були разом у вересні.

Загибла від рук Соколова 24-річна Анастасія Єщенко

За інформацією "Інтерфаксу" Соколов і Анастасія жили разом і проводили історичні дослідження минулого Франції. У них є кілька спільних робіт. Цікаво, що Соколов не цурався ставити своє прізвище напроти її, навіть коли Анастасія була студенткою другого курсу магістратури кафедри історії нового та новітнього часу. Також Соколов і Єщенко неодноразово писали спільні наукові роботи на тему наполеонівської Іспанії.



Анастасія Єщенко та Олег Соколов

У виші про взаємини Соколова та його студентки знали практично всі. "РИА Новости" повідомляють, що їхній роман розпочався кілька років тому, коли дівчина закінчувала бакалавріат і опісля дуже часто супроводжувала свого викладача на різноманітних заходах. За словами ще одного відомого історика Євгена Понасенкова, він не раз попереджав керівництво СПбДУ про небезпеку Соколова для суспільства та звертав увагу на його хворобливе захоплення студентками.

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Резонансну поведінку за Соколовим помічали не вперше

Ще одна вже колишня співмешканка Соколова раніше заявляла, що у 2008 році історик прив'язав її до стільця та сильно побив, передає "МК в Питере",

Допомагаючи знімати шубу, Соколов схопив мене ззаду за руки та почав зв'язувати мотузкою, яку, як я зрозуміла, він приготував заздалегідь. Потім ударив мене в обличчя та живіт, після чого прив'язав до стільця мої руки та ноги. Поки я залишалася прив'язаною до стільця, з іншої кімнати він повернувся з праскою та на моїх очах включив її в розетку. Коли праска нагрілася, він підніс її до мого обличчя, так що я відчувала жар від неї, і почав погрожувати, що спотворить мене на все життя. Після чого почав методично бити мене в обличчя, голову, завдавати удари в груди та живіт. На всі мої благання зупинитися, він ще сильніше бив мене і погрожував, що вб'є, а труп закопає на найближчому будівництві, де мене навряд чи знайдуть,

– мовиться у заяві потерпілої до поліції.



Заява колишньої коханки Соколова про знущання над нею

Ще один скандал за участю Соколова стався у 2018 році. Тоді прямо на лекції, яку проводив Соколов, на прохання вченого побили студента, який виявився прихильником Євгена Понасенкова, що є відомим опонентом Соколова. Студент, зокрема, звинувачував Соколова у брехні. Після інциденту комісія з етики СПбДУ заявила, що ролик було змонтовано, але визнала, що "Соколов як лектор припустився порушення норм етики взаємовідносин зі слухачами". У підсумку справа, як і у першому випадку, до суду не дійшла.

Скандал за участю Соколова: на його прохання побили студента – відео

Крім того, один із його колишніх студентів заявив, що доцент вже в 2018 році "подавав ознаки нетерпимості та неосудності".

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Що відомо про Соколова

Олег Соколов – відомий історик з гучним ім’ям. Він є кандидатом історичних наук. З 2000 року працював доцентом на кафедрі історії нового та новітнього часу Історичного факультету.

Спеціалізується на військовій історії Франції, зокрема часів Наполеона. Є автором першої російськомовної монографії про наполеонівську армію та основоположником військово-історичної реконструкції в Росії. Його було нагороджено французьким орденом Почесного легіону. Також його кілька разів запрошували з лекціями до Франції, в Сорбонський університет.

У науковому співтоваристві до нього ставилися по-різному. Одні казали про нього, як про людину неймовірного таланту, інші звинувачували в плагіаті. Студенти, зі свого боку, кажуть, що він не дуже терпимо ставився до іншої точки зору, був експресивним, неодноразово підвищував голос Щоправда, викладав цікаво, і на його парах не засинали.

Олег Соколов

За словами іншого випускника, викладач колекціонував старовинну зброю. В університеті ходила байка, що багато років тому в його будинок залізли грабіжники, однак Соколов з мечем в руках дав відсіч зловмисникам.