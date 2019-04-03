У Росії відповіли на заборону нерегулярних авіаперельотів з України

Російська Федерація не буде відповідати на рішення уряду України щодо скасування нерегулярних авіарейсів.

За інформацією РИА "Новости", таку думку висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький в ефірі російського каналу.

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"Що ж стосується сьогоднішніх дій Петра Олексійовича Порошенка, безумовно, якимось чином відповідати на них, крім як коментувати в ефірі новинних телеканалів, не варто", – пояснив Слуцький.

Але, звичайно ж, можна шкодувати, що подібні речі дискредитують і без того надзвичайно непопулярне українське керівництво. І роблять це не тільки перед власним населенням, а й перед світовою спільнотою,

– зазначив голова комітету Держдуми.

Що відомо про заборону нерегулярних авіаперельотів до РФ? Кабінет міністрів заборонив перельоти між Україною та РФ усім повітряним суднам. Підставою для заборони нерегулярних рейсів глава МВС Арсен Аваковим назвав аналіз перельоту кандидата в президенти від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойко до Росії.



Однак заборона не стосується рейсів, необхідних для місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного хреста.

Навіщо Юрій Бойко літав до Росії? 22 березня 2019 кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з Дмитром Медведєвим.



За словами Бойка та Медведчука, вони зустрічались з Медведєвим, аби обговорити економічні питання. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще колишній "регіонал" сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".



Через політ Бойка та Медведчука до Москви ДБР відкрило справу проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

Все, що потрібно знати про кандидата в президента Юрія Бойка: